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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден не считает необходимым принимать Украину в НАТО в упрощённом формате
Киев должен отвечать стандартам, считает президент США.
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На Западе, по крайней мере, в прессе, нередко звучат заявления о необходимости принять Украину в Североатлантический альянс по некоему упрощённому сценарию. Что это за «упрощённый сценарий», какова его процедура и сроки, никто, впрочем, уточнять не берётся, ну а сегодня точку в вопросе поблажек для Украины поставил президент США Джо Байден.

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Отвечая на вопрос об упрощённом сценарии приёма Киева в НАТО, Байден заявил, что таких планов нет: «Они [украинцы — прим. ред.] должны отвечать тем же стандартам, что и другие члены [альянса — прим. ред.]».

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Вообще, вступлению Украины в какой бы то ни было военный альянс мешают сразу два фактора. Во-первых, вооружённый конфликт, причём не абы какой, а с Россией, и интенсивность этого конфликта превосходит все боевые действия, которые происходили на планете после Второй мировой войны. Во-вторых, наличие спорных территорий. Ключевым фактором, естественно, является первый: если нарушить все правила и принять Украину в НАТО сейчас, это будет означать только вступление альянса в прямую конфронтацию с РФ, и чем это закончится, пожалуй, объяснять не требуется: в игры серии Fallout играл каждый.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
2
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Шалом
18:20
лол. слишком сложно ? отскрольте цепочку коментариев к корневому коменту, то есть коменту на котором началась цепочка коментов
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FelsheR-BAN100822
18:18
Короче опять сосешь причмокивая и сливаясь))
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
Шалом
18:16
вы показываете скриншоты панорам Google. на мониторе любой дурак может смотреть. вопрос был про количество стран увиденных СВОИМИ собственными глазами, а не на мониторе или телевизоре.
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
Шалом
18:15
этот сайт использует иерархические коментарии, посмотрите цепочку коментариев и найдите верхнее сообщение в этой цепочке
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
ЧатоБот
18:15
Шо, не хотят брать в НАТУ?
Байден не считает необходимым принимать Украину в НАТО в упрощённом формате
Валерий Марков
18:12
вся лента этой херней засрана , сайт ебанулся
Байден не считает необходимым принимать Украину в НАТО в упрощённом формате
Евгений Васютин
18:12
Автор имел точку "перемен", влияющую на статус КВО.... И не имеет значения в какую сторону пойдет сдвиг.
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
ЧатоБот
18:09
Буду краток:
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год МОДЕРАТОРЫ ПОСМОТРИТЕ В ТЕКСТ ПОЖАЛУЙСТА
Razg0n
18:08
Это уже не славяне, не братья, раз поперли против РФ. Они приняли чужую сторону, сторону врага российского народа, поэтому заслуживают лишь полного и безоговорочного тотального уничтожения.
Александр Ходаковский заявил, что потери ВСУ в контрнаступлении вызывают двоякие чувства
FelsheR-BAN100822
18:07
ты под коксом, где видео? Кроме того что ты олень, я ни чего не писал))
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
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