Киев должен отвечать стандартам, считает президент США.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

На Западе, по крайней мере, в прессе, нередко звучат заявления о необходимости принять Украину в Североатлантический альянс по некоему упрощённому сценарию. Что это за «упрощённый сценарий», какова его процедура и сроки, никто, впрочем, уточнять не берётся, ну а сегодня точку в вопросе поблажек для Украины поставил президент США Джо Байден.

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Отвечая на вопрос об упрощённом сценарии приёма Киева в НАТО, Байден заявил, что таких планов нет: «Они [украинцы — прим. ред.] должны отвечать тем же стандартам, что и другие члены [альянса — прим. ред.]».

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Вообще, вступлению Украины в какой бы то ни было военный альянс мешают сразу два фактора. Во-первых, вооружённый конфликт, причём не абы какой, а с Россией, и интенсивность этого конфликта превосходит все боевые действия, которые происходили на планете после Второй мировой войны. Во-вторых, наличие спорных территорий. Ключевым фактором, естественно, является первый: если нарушить все правила и принять Украину в НАТО сейчас, это будет означать только вступление альянса в прямую конфронтацию с РФ, и чем это закончится, пожалуй, объяснять не требуется: в игры серии Fallout играл каждый.