В принципе, всё логично.

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RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

На днях в рамках общения с военными корреспондентами и блогерами президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстрелах Курской, Брянской и наиболее многострадальной Белгородской областей, заявил, что допускается возможность создания так называемой санитарной зоны на Украине. По сути, это будет означать отбрасывание ВСУ на расстояние, с которого они уже не смогут обстреливать приграничные российские регионы. Естественно, границы этой «санитарной зоны» и её «глубина» закономерно вызвали вопросы, которые блогеры то ли побоялись спросить, пока была такая возможность, у президента, поэтому сегодня «отдуваться» пришлось его пресс-секретарю Дмитрию Пескову.

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По словам Пескова, границы «санитарной зоны» будут определяться тактико-техническими характеристиками (в основном дальнобойностью) располагаемого ВСУ оружия. Соответственно, отодвигать эту гипотетическую «санитарную» границу придётся в зависимости от дальнейшего накачивания Украины всё более тяжёлыми и дальнобойными вооружениями.

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Что до самих обстрелов как таковых, то в рамках Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что таким образом Украина пытается спровоцировать Россию на определённые действия. Необходимости в «нажимании кнопок», добавил президент, нет, поскольку нет и никаких реальных успехов у ВСУ на поле боя. В общем, нам предельно ясно объяснили, что СВО будет продолжать идти методично и без истерик.