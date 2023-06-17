На днях в рамках общения с военными корреспондентами и блогерами президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстрелах Курской, Брянской и наиболее многострадальной Белгородской областей, заявил, что допускается возможность создания так называемой санитарной зоны на Украине. По сути, это будет означать отбрасывание ВСУ на расстояние, с которого они уже не смогут обстреливать приграничные российские регионы. Естественно, границы этой «санитарной зоны» и её «глубина» закономерно вызвали вопросы, которые блогеры то ли побоялись спросить, пока была такая возможность, у президента, поэтому сегодня «отдуваться» пришлось его пресс-секретарю Дмитрию Пескову.
реклама
По словам Пескова, границы «санитарной зоны» будут определяться тактико-техническими характеристиками (в основном дальнобойностью) располагаемого ВСУ оружия. Соответственно, отодвигать эту гипотетическую «санитарную» границу придётся в зависимости от дальнейшего накачивания Украины всё более тяжёлыми и дальнобойными вооружениями.
Что до самих обстрелов как таковых, то в рамках Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что таким образом Украина пытается спровоцировать Россию на определённые действия. Необходимости в «нажимании кнопок», добавил президент, нет, поскольку нет и никаких реальных успехов у ВСУ на поле боя. В общем, нам предельно ясно объяснили, что СВО будет продолжать идти методично и без истерик.