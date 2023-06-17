Пока некоторые ставшие популярными на фоне специальной военной операции изображающие из себя крутых военачальников сугубо гражданские лица называют Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) «пиром во время чумы», в реальности этот форум как раз-таки в значительной степени призван побороть «эпидемию». О том, что в рамках форума было подписано более девятисот различных соглашений, сообщил сегодня секретарь организационного комитета ПМЭФ и по совместительству советник президента Антон Кобяков.
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По словам Кобякова, в рамках форума было подписано более девятисот соглашений, общая сумма которых составила 3,86 триллиона рублей. Из них — 43 соглашения с иностранными компаниями, в том числе европейскими, в частности, из Италии и Испании. Как отметил Кобяков, при этом он не учёл соглашения, на которые распространяется коммерческая тайна; дело в том, что многие представители «недружественных стран» участвовали в форуме не под своими вывесками.
Как мы все должны понимать, экономика — это фундамент любого государства, а всё остальное уже выстраивается на нём. Поэтому вопли отдельных личностей о том, что нужно всё бросить и заниматься исключительно боевыми действиями, мягко говоря, поверхностны: без мощной экономики не будет и военной промышленности, и, как следствие, успеха на этом самом поле брани.