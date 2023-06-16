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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров заявил, что Россия даст военно-технический ответ на появление F-16 на Украине
Проблема ведь не в самих самолётах, а в том, что они могут нести ядерные заряды.
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Страны коллективного Запада уже активно занимаются обучением украинских лётчиков управлению истребителями F-16, что свидетельствует о скором (по крайней мере, относительно скором) появлении данных самолётов в небе над Украиной. И хотя с технической точки зрения F-16 особо ничем не превосходит массово утраченные Киевом истребители МиГ-29 и Су-27, и даже является их ровесником, а, значит, не станет проблемой для систем ПВО, но есть у американского истребителя одна особенность, которая заставляет проявить серьёзнейшую озабоченность.

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Как заявил сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) министр иностранных дел России Сергей Лавров, F-16 способны нести ядерное оружие, и по этому поводу РФ уже сделала «очень серьёзный демарш» в ходе встречи «ядерной пятёрки» в Совете Безопасности ООН.

По словам Лаврова, Россия публично озвучила свои опасения касательно возможности F-16 нести ядерное вооружение, на что представители США заявили, мол, «неужели вы думаете, что мы передадим Украине самолёты-носители ядерного оружия?». Как отметил глава МИД России, в Москве это даже не предмет раздумий: системы наблюдения попросту не могут знать, какой конкретно F-16 пролетает над Украиной — носитель ядерного оружия или нет.

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Ответ на всё это, уточнил Лавров, будет военно-техническим, и осуществление этого ответа уже за военными, которые «знают, что делать». Хотя «военно-технический ответ» как формулировка вызывает много вопросов, но по сути она означает, что F-16 будут сбивать; возможно, даже на аэродромах их базирования, включая аэродромы стран НАТО, если F-16 перед заходом в воздушное пространство Украины будут взлетать именно с них. В общем, эскалация конфликта продолжается, и неясно, на чём она остановится.

#россия #украина #боевые действия #нато #авиация #f-16 #истребители #ядерное оружие #боевая авиация
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