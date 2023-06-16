Агентство France Press, ссылаясь на свой источник в офисе президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает, что в ходе переговоров в пятницу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, который считается де-факто правителем королевства, отвечающим за его внешнюю политику, французский президент попросил принца повлиять на Россию в вопросе урегулирования ситуации на Украине.
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Как передаёт France Press, Макрон заявил саудовскому наследному принцу о важности «вопроса Украины» для всего мира, отметив при этом, что Саудовская Аравия может поспособствовать его решению, «повлияв» на Россию.
На что рассчитывает Макрон, откровенно говоря, непонятно: Саудовская Аравия явно и ничего не скрывая склоняется в сторону стран, не аффилированных с коллективным Западом. Кроме того, условия, которые Россия поставила перед заинтересованными сторонами для старта только процедуры подготовки к переговорам, всем прекрасно известны. Это незамедлительное прекращение накачивания Украины оружием и прекращение сопротивления со стороны ВСУ. Учитывая постоянно ужесточающуюся позицию РФ, вряд ли можно рассчитывать на то, что Москва откажется от этих ключевых требований.