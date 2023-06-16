Наступательные действия ВСУ начались 4 июня и продолжаются по сей день. Об этом сегодня сообщило Минобороны России, а затем повторил президент Владимир Путин в рамках беседы с участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
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Как уточнил глава государства, наступательные операции продолжаются даже «прямо сейчас» (пока идёт ПМЭФ-2023 и его выступление в частности). Успеха наступательные действия ВСУ не имеют, а потери увеличиваются каждый день. Согласно оглашённой Путиным статистике, на сегодняшний день ВСУ в ходе наступления за неполные две недели уже потеряли 186 танков и 418 других бронированных машин.
Как отметил президент, скоро Украина вообще перестанет использовать свою технику: всё, что сейчас используют ВСУ — «всё извне, так долго не повоюешь». При этом в России, по словам Путина, оборонная промышленность «раскручивается» изо дня в день.
«Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год. А по наиболее востребованным образцам увеличение в 10 раз. И происходит дальнейший рост. Предприятия работают в две, в три смены, а некоторые — днём и ночью. И это говорит нам о том, что запас прочности у нас очень большой», — заявил Путин.