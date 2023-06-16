Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Передача Киеву истребителей западного образца, учитывая, что все доставшиеся Украине в наследство от СССР/России, а также переданные из стран восточной Европы самолёты были выбиты, это уже вопрос фактически решённый. Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «приветствует» инициативу Нидерландов и Дании начать этим летом обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16.

реклама

На данном этапе речь идёт только об обучении пилотов. Когда Украине будут переданы непосредственно самолёты, Столтенберг уточнять не стал, заявив, что это будет зависеть от скорости подготовки лётчиков и от «анализа потребностей Украины».

рекомендации -35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Следует помнить, что на сегодняшний день ВСУ практически полностью комплектуются вооружениями западного образца. Ответ на вопрос «почему?», пожалуй, слишком очевиден: практически всё, с чем Украина начинала сопротивление российской специальной военной операции, давным-давно выбито и не подлежит восстановлению в условиях разрушенных в ходе ракетных ударов ремонтных и оборонных заводов.