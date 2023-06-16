Передача Киеву истребителей западного образца, учитывая, что все доставшиеся Украине в наследство от СССР/России, а также переданные из стран восточной Европы самолёты были выбиты, это уже вопрос фактически решённый. Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «приветствует» инициативу Нидерландов и Дании начать этим летом обучение украинских лётчиков управлению истребителями F-16.
реклама
На данном этапе речь идёт только об обучении пилотов. Когда Украине будут переданы непосредственно самолёты, Столтенберг уточнять не стал, заявив, что это будет зависеть от скорости подготовки лётчиков и от «анализа потребностей Украины».
Следует помнить, что на сегодняшний день ВСУ практически полностью комплектуются вооружениями западного образца. Ответ на вопрос «почему?», пожалуй, слишком очевиден: практически всё, с чем Украина начинала сопротивление российской специальной военной операции, давным-давно выбито и не подлежит восстановлению в условиях разрушенных в ходе ракетных ударов ремонтных и оборонных заводов.