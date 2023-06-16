Хотя многие наотрез отказываются в это верить, но реальность такова, что за последний десяток лет доля нефтегазовых доходов в российском бюджете пусть и медленно, но методично и верно снижалась, уступая место НЕнефтегазовым доходам. О том, что тенденция по слезанию с «нефтегазовой иглы» увеличивается, заявил сегодня президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).
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По словам главы государства, доходы России, не связанные с экспортом энергоресурсов, растут: только за январь—май текущего года они увеличились на 9,1 %, а непосредственно в мае темп роста составил 28,5 %. По мнению Путина, изменяющаяся структура доходов бюджета свидетельствует о том, что в стране развивается реальный сектор экономики, в который традиционно включается промышленность, аграрный сектор, а также сфера торговли и услуг.
В целом же следует помнить, что в России сейчас фиксируется дефицит бюджета, вызванный, да-да, резким и известно с чем связанным сокращением доходов от продажи энергоресурсов, о чём регулярно официально сообщает министерство финансов. Если же начать играть со статистикой, выставляя её в нужном свете, то выяснится, что на НЕнефтегазовые доходы сейчас приходится примерно 2/3 общих существенно снизившихся доходов российского федерального бюджета.