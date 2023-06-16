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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО связал неудачные попытки наступления ВСУ со «сложными природными условиями» и российскими укреплениями
В принципе, он прав: «Аллигаторы» в небе, «Ураганы» и «Смерчи» на земле. А ещё дождик.
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Наступательные операции ВСУ продолжаются без малого две недели, но при этом к сегодняшнему дню никаких серьёзных положительных результатов Украине добиться не удалось. Поскольку ВСУ сейчас практически полностью комплектуются и финансируются странами НАТО, у генсека альянса Йенса Столтенберга поинтересовались, с чем может быть связано отсутствие реального продвижения украинских сил в рамках наступления.

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Столтенберг не стал кривить душой и отметил, что на то есть несколько существенных причин. Во-первых, сейчас на направлениях наступления сложились трудные природные условия в виде сильных дождей. Во-вторых, украинским войскам необходимо преодолевать российские укрепления. Ну и в-третьих, российские войска оказывают серьёзное сопротивление и дают ВСУ мощный отпор.

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И если с первым и третьим пунктами генсек НАТО прав, то вот касательно укреплений он сильно заблуждается (или намеренно вносит дезинформацию): реальные оборонительные линии — так называемая линия Суровикина — находятся примерно в 10—20 километрах (в зависимости от конкретной локации) вглубь от мест, где сейчас разворачиваются основные боевые действия. Иными словами, до настоящих укреплений ВСУ ещё даже не добрались.

#россия #украина #боевые действия #нато
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