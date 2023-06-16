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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В «АвтоВАЗе» объяснили конфуз с автомобилем Lada Aura, который не запустился у главы Сбербанка
В общем, во всём виноват глава Минфина Антон Силуанов.
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У отечественного автопрома есть одна уникальная традиция: когда его продукцию осматривает некое высокопоставленное лицо, то обязательно случится какой-нибудь конфуз: то ручка отвалится, то багажник не закроется, то, как это произошло сегодня с Lada Aura, не запустится двигатель. Конфуз случился в рамках Петербургского международного экономического форума, когда двигатель Lada Aura не запустился у главы Сбербанка Германа Грефа.

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В общем, ситуация, как пояснили в «АвтоВАЗе», была следующая: на полях форума глава российского автогиганта Максим Соколов представил Lada Aura министру финансов Антону Силуанову. Тот лично сел за руль и даже прокатился на «Ауре» один круг. После этого опробовать машину захотел Греф, и у него двигатель не запустился. Оказалось, что Силуанов оставил машину с включённой передачей, в результате чего при попытке повторного запуска двигателя сработала защита. Таким образом «АвтоВАЗ» грамотно вышел из неловкой ситуации, указав на достоинство автомобиля.

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Напомним, что Lada Aura, будучи своеобразной «люксовой» версией Lada Vesta с удлинённой колёсной базой, комплектуется чуть более мощным двигателем вкупе с автоматической коробкой передач, поэтому объяснение вполне логичное: с «автоматом» люди нередко забывают, что в машине вообще есть коробка передач. Другой вопрос — почему Греф не проверил положение селектора АКПП перед попыткой запуска двигателя. Но не будем развивать тему в ненужном русле.

#автомобили #lada vesta #отечественный автопром #lada aura #"автоваз"
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