У отечественного автопрома есть одна уникальная традиция: когда его продукцию осматривает некое высокопоставленное лицо, то обязательно случится какой-нибудь конфуз: то ручка отвалится, то багажник не закроется, то, как это произошло сегодня с Lada Aura, не запустится двигатель. Конфуз случился в рамках Петербургского международного экономического форума, когда двигатель Lada Aura не запустился у главы Сбербанка Германа Грефа.
реклама
В общем, ситуация, как пояснили в «АвтоВАЗе», была следующая: на полях форума глава российского автогиганта Максим Соколов представил Lada Aura министру финансов Антону Силуанову. Тот лично сел за руль и даже прокатился на «Ауре» один круг. После этого опробовать машину захотел Греф, и у него двигатель не запустился. Оказалось, что Силуанов оставил машину с включённой передачей, в результате чего при попытке повторного запуска двигателя сработала защита. Таким образом «АвтоВАЗ» грамотно вышел из неловкой ситуации, указав на достоинство автомобиля.
Напомним, что Lada Aura, будучи своеобразной «люксовой» версией Lada Vesta с удлинённой колёсной базой, комплектуется чуть более мощным двигателем вкупе с автоматической коробкой передач, поэтому объяснение вполне логичное: с «автоматом» люди нередко забывают, что в машине вообще есть коробка передач. Другой вопрос — почему Греф не проверил положение селектора АКПП перед попыткой запуска двигателя. Но не будем развивать тему в ненужном русле.