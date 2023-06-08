Ценник — от 2 миллионов рублей.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

«АвтоВАЗ» анонсировал обновлённую удлинённую версию Lada Vesta NG, также подтвердив через свою пресс-службу её официальное название — Lada Vesta Aura. Раньше этот проект проходил под рабочим названием Lada Vesta Signature.

реклама

Lada Vesta Aura имеет удлинённое на 25 см пространство для пассажиров на заднем сиденье, премиальную аудиосистему и салон оригинальной расцветки. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Производитель собираться начать поставки данного автомобиля в бюджетные организации, учреждения и для чиновников регионального уровня. Цена составляет 2 миллиона рублей.

«Сейчас мы представили новинку этого форума – автомобиль Lada Vesta Aura – удлинённая версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников», — сказал Соколов в рамках общения с приглашёнными журналистами «Евразия — наш дом».

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Соколов отметил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает на спрос на новую модель со стороны госорганов. «Если, конечно, будет гарантированный спрос и корректировка нашего законодательства: чтобы не только прямая закупка была возможна необходимой высоколокализованной техники, но и в том числе лизинг, аренда, оказание транспортных услуг, когда идет за счет бюджета использование российских автомобилей», — подчеркнул Соколов.