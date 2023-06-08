«АвтоВАЗ» анонсировал обновлённую удлинённую версию Lada Vesta NG, также подтвердив через свою пресс-службу её официальное название — Lada Vesta Aura. Раньше этот проект проходил под рабочим названием Lada Vesta Signature.
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Lada Vesta Aura имеет удлинённое на 25 см пространство для пассажиров на заднем сиденье, премиальную аудиосистему и салон оригинальной расцветки. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Производитель собираться начать поставки данного автомобиля в бюджетные организации, учреждения и для чиновников регионального уровня. Цена составляет 2 миллиона рублей.
«Сейчас мы представили новинку этого форума – автомобиль Lada Vesta Aura – удлинённая версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников», — сказал Соколов в рамках общения с приглашёнными журналистами «Евразия — наш дом».
Соколов отметил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает на спрос на новую модель со стороны госорганов. «Если, конечно, будет гарантированный спрос и корректировка нашего законодательства: чтобы не только прямая закупка была возможна необходимой высоколокализованной техники, но и в том числе лизинг, аренда, оказание транспортных услуг, когда идет за счет бюджета использование российских автомобилей», — подчеркнул Соколов.