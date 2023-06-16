Судя по статистике подбитой техники, в среднем каждый из премированных подбил/захватил 1,6 единиц техники.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Чтобы мотивировать военнослужащих ВС РФ с большим рвением ликвидировать или захватывать в качестве трофеев технику противоборствующей в ходе специальной военной операции стороны, российское Минобороны фактически с самого начала объявило о выплате премий («специальных выплат») за каждую уничтоженную/захваченную единицу техники противника. По статистике за весь 2022 год и вплоть до 31 мая 2023 года всего выплаты получили 10 257 российских военнослужащих, уничтоживших или захвативших в общей сложности за указанный период 16 001 единицу техники оппонента.

реклама

Естественно, не вся уничтоженная техника оценивается одинаково в плане премиальных выплат. Выше всего Минобороны, что естественно, ценит уничтоженные самолёты и вертолёты, за подбитие которых лётчикам и операторам ПВО причитается по 300 тысяч рублей. Также по 300 тысяч рублей оборонное ведомство выплачивает за поражённые оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня HIMARS.

По 100 тысяч рублей Минобороны перечисляет за уничтоженную бронетехнику ВСУ, по 50 тысяч — за ликвидированные боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня.

Вместе с тем по 50 тысяч рублей получают военнослужащие за каждую перехваченную ракету комплексов «Точка-У», «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за каждый уничтоженный БПЛА средней дальности. По 200 тысяч получили военнослужащие военно-морского флота, ликвидировавшие беспилотные катера, пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота.

рекомендации -35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Сейчас, согласно заявлению Минобороны, ведомство осуществляет оформление выплат бойцам, уничтожившим технику западного производства, в том числе танки Leopard, в ходе наступательных операций ВСУ, начавшихся с 4 июня и продолжающихся по сей день.