Из числа «современной» линейки «АвтоВАЗа» наиболее доступным седаном является Lada Granta. Модель откровенно и уже очень давно устарела как внешне, так и внутренне, поэтому ей требуется замена, особенно в текущих реалиях, когда выбор остался либо между отечественным, либо между китайским автопромом. Как сообщил сегодня глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), на замену Lada Granta придёт Lada Iskra.
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В подробности Соколов вдаваться не стал, заявив лишь, что производство новых машин начнётся в конце 2024 года, а продажи — в 2025-м. При этом необходимо понимать, что, по плану «АвтоВАЗа», до 2026—2027 года Iskra и Granta будут выпускаться параллельно. Таким образом «вазовцы» собираются максимально насытить линейку автомобилей, сделав тем самым «Искру» промежуточным решением между Granta и Vesta.
Несмотря на устаревший статус, Granta в её текущем виде остаётся востребованной в России: в прошлом году было продано без малого 96 тысяч «Грант», а в апреле этого года и вовсе был установлен рекорд месячных продаж данной модели: 19,8 тысяч автомобилей. Так что на «Искру» как на замену «Гранты» спрос тоже наверняка будет высокий. Здесь главное, чтобы внешний вид был приемлемый и техническое оснащение хотя бы минимально соответствовало современным стандартам. А то не надо далеко ходить: обновлённая Lada Vesta, будучи автомобилем куда более высокого класса, чем Granta, пока поставляется без автоматической коробки передач и, что самое поразительное, без системы стабилизации (ESC/ESP), что в российской реальности с её климатическими условиями вообще пора законодательно запретить.