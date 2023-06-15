В какой реальности он живёт?

Курс рубля к доллару, а также бесконечные разговоры о его «оптимальном» соотношении всегда являлись и до сих пор являются очень болезненной темой для граждан России, которые прекрасно понимают степень импортозависимости отечественной экономики, и то, что при высоком курсе всё, что так или иначе включает в себя импорт, пропорционально дорожает. Тем не менее, политики и экономисты заявляют, что так и должно быть, потому что при «оптимальном» курсе достигается баланс интересов экспортёров и импортёров, а также, что немаловажно, объём поступлений в бюджет.

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Конкретные «оптимальные» значения отношения рубля к доллару варьируются в зависимости от конкретного докладчика или комментатора, но вот первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что «сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне». По мнению Белоусова, оптимальной является зона в районе 80—90 рублей за одного вечнозелёного президента.

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Тем временем ситуация следующая: официальный курс на завтра составил 83,96 рубля за доллар и 90,97 рубля за евро. Это самый слабый показатель рубля с апреля 2022 года, а если не учитывать кратковременный постсанкционный резкий скачок, то и вовсе самый слабый показатель за всю историю. Каким образом это оптимальное значение для импортёров, а, главное, для потребителей, до сих пор никто внятно не объяснил.