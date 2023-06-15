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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии заявил о завершении странами ЕС подготовки 24 тысяч военных ВСУ
Также глава Евродипломатии призвал поставлять Киеву ещё больше оружия. Потому что, ну, дипломатия такая европейская.
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Забыв о том, что дипломатия — это когда государства и/или их объединения решают проблемы мирным путём, а не бесконечными поставками вооружений, глава Евродипломатии Жозеп Боррель сегодня с нескрываемым чувством гордости заявил о том, что страны Евросоюза завершили подготовку, по меньшей мере, 24 тысяч военнослужащих, и будут продолжать обучать солдат ВСУ в ещё больших количествах.

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По словам Борреля, эта цифра продолжит расти. Кроме того, согласно комментарию главы Евродипломатии, страны ЕС будут не просто продолжать осуществлять поставки Украине «более технически продвинутых» видов вооружений, но и наращивать их количество.

Дополнительно Боррель отметил, что за период с апреля текущего года ЕС передал Украине снарядов на сумму в 900 миллионов евро. По крайней мере, именно такая сумма поступила в головной офис ЕС от стран-членов союза в качестве запросов на компенсацию своих военных затрат. И это, по словам Борреля, только первая часть европейского плана по поставке Киеву боеприпасов: к концу июля ЕС собирается подписать с промышленностью контракты на закупку новых боеприпасов для Украины.

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Вот такая Евродипломатия. И это вместо того чтобы сделать всё возможное для прекращения конфликта на любых условиях. Ведь именно в этом и заключается реальный смысл дипломатии: в предотвращении конфликтов, а в случае их начала — в скорейшем их завершении. Нашпиговывание одной из сторон оружием с целью её победы над другой стороной — это не дипломатия, а попытки реализовать свои интересы чужими руками; в данном случае руками киевских политиков и украинских солдат.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз
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