И с этим российских и китайских дипломатов можно только поздравить.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Всматривающиеся только в вооружённый конфликт на Украине граждане, и упрекать их в этом ни в коем случае нельзя, перестают видеть более широкую картинку происходящего, которая разворачивается в экономической и дипломатической сферах. В частности, расширение группы БРИКС, которая претендует на то, чтобы стать лидирующим во всех сферах человеческой деятельности межгосударственным объединением. На сегодняшний день число государств, которые желают присоединиться к БРИКС, почти достигло двух десятков, о чём сегодня заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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По словам Рябкова, перечень государств-претендентов на вступление в БРИКС расширяется, что свидетельствует о постоянно возрастающей роли этого объединения на международной арене. Секрет успеха БРИКС, считает Рябкова, в том, что эта группа стран объединяется на принципах равноправия и общих интересов.

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Необходимо понимать, что статус желающего присоединиться к БРИКС не обязательно в итоге будет означать непосредственно присоединение к группе. Если же данное объединение действительно расширится в несколько раз, то ключевой процесс — формирование собственной валюты БРИКС — ускорится, а это, скорее всего, нанесёт сокрушительный удар по позиции доллара США в качестве резервной валюты, а также сделает применяющие эту новую валюту государства невосприимчивыми к санкциям коллективного Запада.