Упорство, с которым Украина продолжает пытаться размещать на своей территории те или иные сборочные цеха для производства ударных беспилотников, поражает: регулярные удары по таким предприятиям, вроде бы, должны дать понять, что безопасных мест на территории Украины для любых производств военного плана нет. Тем не менее, предприятия периодически появляются вновь, и по ним осуществляются ракетные удары. В частности, сегодня ночью был нанесён ракетный удар сразу по нескольким местам производства ударных БПЛА на Украине, о чём рапортовало Минобороны России.
реклама
В подробности российское военное ведомство не вдаётся, ограничившись лишь дежурной фразой о том, что все объекты поражены, и цель удара тем самым достигнута. Зато с мест сообщают, что удары наносились по предприятиям в Кривом Роге и Одессе: сборочные цеха, по всей видимости, были организованы именно там.
Учитывая значение, которое играют беспилотники различного типа и предназначения в текущем конфликте, повреждение цехов по их производству, безусловно, является крайне чувствительным ударом по объектам военно-промышленной инфраструктуры. Ведь не секрет, что БПЛА сегодня применяются не только как «глаза» любого отряда, но и как инструмент наведения и корректировки артиллерийского огня, а также непосредственно как аппараты, осуществляющие ведение этого огня.