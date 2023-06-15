Какие-то места какого-то производства почему-то до сих пор остались. Поразительно.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Упорство, с которым Украина продолжает пытаться размещать на своей территории те или иные сборочные цеха для производства ударных беспилотников, поражает: регулярные удары по таким предприятиям, вроде бы, должны дать понять, что безопасных мест на территории Украины для любых производств военного плана нет. Тем не менее, предприятия периодически появляются вновь, и по ним осуществляются ракетные удары. В частности, сегодня ночью был нанесён ракетный удар сразу по нескольким местам производства ударных БПЛА на Украине, о чём рапортовало Минобороны России.

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В подробности российское военное ведомство не вдаётся, ограничившись лишь дежурной фразой о том, что все объекты поражены, и цель удара тем самым достигнута. Зато с мест сообщают, что удары наносились по предприятиям в Кривом Роге и Одессе: сборочные цеха, по всей видимости, были организованы именно там.

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Учитывая значение, которое играют беспилотники различного типа и предназначения в текущем конфликте, повреждение цехов по их производству, безусловно, является крайне чувствительным ударом по объектам военно-промышленной инфраструктуры. Ведь не секрет, что БПЛА сегодня применяются не только как «глаза» любого отряда, но и как инструмент наведения и корректировки артиллерийского огня, а также непосредственно как аппараты, осуществляющие ведение этого огня.