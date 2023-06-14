На прошлой неделе произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. Что стало той самой соломинкой, что сломала спину верблюду, на сегодняшний день досконально неизвестно, поскольку Россия и Украина огульно обвиняют друг друга, но в целом ВСУ и не скрывали, что занимаются обстрелами плотины, поэтому вся полнота вины в любом случае лежит на военном руководстве Украины. Разрушению подверглась не вся плотина, и в целом объект можно восстановить, о чём сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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По словам Сальдо, замеры будут проведены, как только выровняется вода. В целом, добавил глава региона, плотина подлежит восстановлению.
При этом, естественно, очевидно, что заниматься восстановлением плотины опасно до тех пор, пока линия боевого соприкосновения в Херсонской области будет проходить фактически по реке Днепр. Так что сначала должен либо конфликт закончиться, либо ВСУ необходимо будет отодвинуть на расстояние, с которого они не смогли бы обстреливать объект восстановления. Пока что ни того, ни другого развития событий в обозримой перспективе не просматривается.