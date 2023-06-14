Он будет повышаться поэтапно с 2024-го по 2026-й год. С 2026 года призывать будут с 21 года и до 30 лет.

Полностью от призыва в Вооружённые силы Россия отказываться не собиралась, ну а учитывая современную реальность, в которой численность армии наоборот собираются увеличивать до полутора миллионов военнослужащих, разговоры о полном переходе на контрактную службу, к сожалению, можно вообще забыть на многие годы. В конце прошлого года Минобороны предложило повысить нижнюю границу возраста призыва на срочную службу с 18 до 21 года, а верхнюю границу — с 27 до 30 лет. В марте соответствующий законопроект был внесён в Госдуму, а сегодня нижняя палата парламента его приняла в первом чтении.

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Таким образом, в России со следующего года и вплоть до 2026 года будет поэтапно повышаться призывной возраст. С 2024 года призывать на срочную службу будут призывать с 19 до 30 лет, с 2025-го — с 20 до 30 лет, и, наконец, с 2026-го и дальше — с 21 года до 30 лет.

По замыслу, данное изменение позволит гражданам мужского пола спокойно получить образование и готовиться к экзаменам, не отвлекаясь на различные медобследования и беготню за справками.

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Психологи же считают, что ключевой причиной повышения призывного возраста является общая инфантилизация молодого поколения, когда в 18 лет человек явно не готов к принятию ответственности. Справедливости ради, в 21 год люди к ответственности зачастую тоже не готовы, но в целом идея имеет под собой логику.