США полностью посадили вооружённые силы Украины на внешнее снабжение, и сегодня объявили о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. Общая сумма очередного пакета составит порядка 325 миллионов долларов, а в его состав войдёт дополнительная техника, снаряды для ПВО, боеприпасы и противотанковые средства.
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Согласно опубликованному пресс-релизу Пентагона, на Украину в скором времени из числа запасов армии США направятся следующие вооружения:
- дополнительные боеприпасы к ПВО NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- дополнительные боеприпасы к РСЗО HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибров 155мм и 105мм;
- 15 БМП Bradley;
- 10 бронетранспортёров Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы AT-4;
- свыше 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- оборудование для защищённой тактической связи;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Неясно, является этот пакет помощи запланированным ранее или же принятым экстренно на фоне катастрофических потерь ВСУ в ходе идущего сейчас уже на протяжении почти полутора недель контрнаступления.