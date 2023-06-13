Угомониться и решать свои внутренние проблемы США явно не собираются.

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США полностью посадили вооружённые силы Украины на внешнее снабжение, и сегодня объявили о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи. Общая сумма очередного пакета составит порядка 325 миллионов долларов, а в его состав войдёт дополнительная техника, снаряды для ПВО, боеприпасы и противотанковые средства.

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Согласно опубликованному пресс-релизу Пентагона, на Украину в скором времени из числа запасов армии США направятся следующие вооружения:

дополнительные боеприпасы к ПВО NASAMS;

ПЗРК Stinger;

дополнительные боеприпасы к РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды калибров 155мм и 105мм;

15 БМП Bradley;

10 бронетранспортёров Stryker;

противотанковые системы Javelin;

ракеты TOW;

противотанковые системы AT-4;

свыше 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

боеприпасы для расчистки препятствий;

оборудование для защищённой тактической связи;

запчасти и другое полевое оборудование.

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Неясно, является этот пакет помощи запланированным ранее или же принятым экстренно на фоне катастрофических потерь ВСУ в ходе идущего сейчас уже на протяжении почти полутора недель контрнаступления.