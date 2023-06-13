Одной из крылатых фраз текущей специальной военной операции, если так вообще можно выражаться касательно конфликтов, стали «красные линии», которые, казалось бы, постоянно обозначаются, столь же постоянно пересекаются оппонентами, но никакого ответа с российской стороны якобы не следует. На самом деле, конечно же, следует, и сегодня Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами и блогерами прокомментировал соответствующий вопрос от одного из участников встречи.
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Как отметил президент, Россия ещё до начала спецоперации многократно призывала к переговорам и стремилась решить проблему мирным путём. Но игнорирование Западом опасений РФ и стало тем самым пересечением «красной линии», и ответом на него стало начало военной операции.
Кроме того, продолжил Путин, Россия в качестве ответа на пересечение «красных линий» осуществляла удары по украинской энергосистеме, затем по центрам принятия решений — в частности, по штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Мы и дальше будем избирательно работать <…> избирательно будем продолжать отвечать», — заявил Путин.