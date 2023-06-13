Главный вопрос остался открытым: какова дальнейшая судьба этих «паркетников»?

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Вооружённый конфликт — это всегда экстремальный экзамен на боеготовность, логистику и систему управления войсками. И если с логистикой и боеготовностью, учитывая масштаб конфликта на Украине, количество его участников и немыслимый уровень расходования аммуниции и боеприпасов, всё в порядке, то вот к командованию много раз возникали «вопросики». Сегодня в ходе встречи с военными корреспондентами и блогерами президент России Владимир Путин затронул тему «паркетных», как он выразился, генералов.

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По словам президента, очень быстро после начала спецоперации были выявлены «паркетные генералы», которые в условиях реального военного конфликта «неэффективны». Вместе с тем, добавил Путин, удалось выявить много эффективных и нужных людей, которые, по словам президента, к сожалению, себя не жалеют, и поэтому «первыми уходят из жизни».

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Как отметил глава государства, эффективные кадры необходимо выявлять и «тащить наверх», давая им образование, повышая в званиях и оказывая им больше доверия.