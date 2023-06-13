В дубляже, разумеется.

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Если у вас не было возможности сходить на четвёртого «Джона Уика» в кино, то сейчас можно наверстать упущенное уже с помощью онлайн-кинотеатров. Всё так: фильм официально стал доступен для просмотра пользователям «Кинопоиска», Okko и «Иви».

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В российских онлайн-кинотеатрах «Джон Уик 4» вышел спустя три недели после релиза в «цифре», который случился 23 мая. Хронометраж фильма составил 2 часа и 49 минут, русскоязычный дубляж, разумеется, доступен.

Мы далеко не единожды писали с этих страниц об успехах четвёртой части саги о киллере родом из белорусского Подгорья. Лента поставила рекорд в серии, поэтому вопрос о запуске в работу пятой части как-то разрешился сам собой. Конечно, пока всё находится на ранней стадии производства, но факт существования «Джона Уика 5» уже подтверждён.

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Напомним, кинокомпания Lionsgate также запустила в работу сразу несколько спин-оффов, один из которых должен выйти уже в будущем году. «Балерина» — так называется фильм, в котором главную роль сыграет милашка Ана де Армас. Что до Киану Ривза, то он появится в это ленте на правах второстепенного персонажа.