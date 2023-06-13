Любопытно.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

Как известно, сейчас вовсю идёт процесс подготовки белорусских носителей и хранилищ к приёму российского тактического ядерного оружия, а непосредственно передача ядерных зарядов должна начаться ближе ко второй половине июля. Тема серьёзная, поскольку автоматически повышает обороноспособность республики до максимального значения, и в рамках беседы с журналистами президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что инициатива о размещении ядерного оружия в стране исходила непосредственно от него — Россия это решение не навязывала.

реклама

По словам Лукашенко, причина принятия соответствующего решения заключалась в необходимости обеспечения безопасности Беларуси. На данном этапе Минск не видит острой необходимости в стратегическом ядерном оружии и ограничится размещением оружия тактического. Под это дело в стране уже переоборудованы самолёты-носители, а также переданы российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Как отметил белорусский лидер, условия для размещения ядерного оружия созданы на высшем уровне. Касательно смысла наличия тактического ядерного оружия в Беларуси Лукашенко заявил следующее: «Это оружие сдерживания. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Не дай Бог мне придётся принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия».