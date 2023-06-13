Как известно, сейчас вовсю идёт процесс подготовки белорусских носителей и хранилищ к приёму российского тактического ядерного оружия, а непосредственно передача ядерных зарядов должна начаться ближе ко второй половине июля. Тема серьёзная, поскольку автоматически повышает обороноспособность республики до максимального значения, и в рамках беседы с журналистами президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что инициатива о размещении ядерного оружия в стране исходила непосредственно от него — Россия это решение не навязывала.
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По словам Лукашенко, причина принятия соответствующего решения заключалась в необходимости обеспечения безопасности Беларуси. На данном этапе Минск не видит острой необходимости в стратегическом ядерном оружии и ограничится размещением оружия тактического. Под это дело в стране уже переоборудованы самолёты-носители, а также переданы российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Как отметил белорусский лидер, условия для размещения ядерного оружия созданы на высшем уровне. Касательно смысла наличия тактического ядерного оружия в Беларуси Лукашенко заявил следующее: «Это оружие сдерживания. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Не дай Бог мне придётся принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия».