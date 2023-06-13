Хотя своими действиями члены НАТО и могут создать о себе впечатление как о полных безумцах, но немного здравого смысла, способного уберечь нас от глобальной ядерной войны, там ещё остаётся. Поэтому принимать Украину в состав Североатлантического альянса, пока страна ведёт боевые действия, никто не станет. Об этом недавно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, а сегодня повторил изречение в интервью каналу PBS.
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По словам Столтенберга, возмущение Зеленского затягиванием процесса вступления Украины в НАТО понятно, но в условиях вооружённого конфликта говорить о каких бы то ни было сроках невозможно. Кроме того, Столтенберг напомнил, что для членства в НАТО Украине сперва необходимо одержать победу, потому что если она потерпит поражение, то вопрос её членства в альянсе сам собой отпадёт.
«Только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО», — заявил Столтенберг, явно осознавая, в какую сторону дует ветер.
Следует помнить, что стремление Киева в НАТО при подначивании США и стало ключевой причиной начала специальной военной операции. Зачем президент Украины сейчас продавливает ту же самую губительную для своей страны идею, из-за которой конфликт продолжается, поистине непонятно: логическому объяснению это всё не поддаётся.