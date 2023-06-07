С 2008 года коллективный Запад использует призрачную возможность вступления Украины в НАТО как своеобразную морковку на удочке, с помощью которой изящно манипулирует действиями «ослика». Понимая одержимость украинских властей возможностью вступления страны в НАТО, альянс и по сей день продолжает быть той шеей, которая крутит головой украинских политиков.
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Так, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал Украине предельно чёткий намёк на то, что ей обязательно нужно выигрывать в этом конфликте — только в этом случае Киев получит приглашение в Североатлантический альянс. По словам Столтенберга, сейчас самое главное — это обеспечить победу Украины, потому что в противном случае она рискует утратить свой суверенитет и государственность вообще, в результате чего обсуждение её членства в НАТО логичным образом отпадёт.
Столтенберг призвал членов альянса проявлять единство и продолжать активно поддерживать Киев.
Возникает логичный вопрос: зачем Украине будет нужно НАТО в том фантастическом сценарии, в котором она одолела Россию как свою главную угрозу? В таком случае это не Украина должна будет присоединяться к НАТО, а НАТО — к Украине. Но логика и здравый смысл — давно не конёк западных функционеров. По крайней мере, публично желания снять розовые очки там не проявляют.