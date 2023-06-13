Потому что они должны применяться в условиях общевойскового боя, ну или против пастухов в тапках.

В рамках начавшегося 4 июня контрнаступления ВСУ впервые в реальном бою применили переданные Украине с Запада танки Leopard 2. Последствия их первого применения весь мир мог увидеть как в подбитом, так и в горящем форматах. Иными словами, очередного «чудо-оружия» в очередной раз не получилось, и по этому поводу в Киеве изъявили недовольство: как сообщают украинские «оппозиционные» Telegram-каналы со ссылкой на источники в Офисе Президента (ОП), «Леопарды» не оправдали надежд, поскольку ломаются быстрее советских танков, а также требуют сложного и дорогостоящего обслуживания.

реклама

Дополнительно из ОП Украины поступают сведения об острой нехватке запчастей к западной технике, а также о трудностях с логистикой и путаницей, вызванной тем, что из ВСУ поставками разнородной техники сформировали чудовище Франкенштейна.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

На самом деле, ничего неожиданного не произошло: многие эксперты, включая западных, которые реально имеют отношение к вооружённым силам и понимают, как осуществляются крупные войсковые операции, задолго до начала контрнаступления ВСУ заявляли, что западная техника станет для ВСУ, скорее, проблемой, чем чудодейственным средством. Дело в том, что танки и другая бронетехника должны вступать в бой в условиях общевойскового сражения, то есть, при поддержке артиллерии и авиации, и, желательно, при подавлении противотанковых средств оппонента. Учитывая, что по данным параметрам у России в рамках текущего конфликта всегда было преимущество, а на линии боевого соприкосновения и вовсе тотальное господство, исход использования «Леопардов» для многих был очевиден.