Для описания позиции коллективного Запада по Украине уже не хватает эпитетов. По всей видимости, в Вашингтоне начали осознавать, что «выбить» российские войска с ныне контролируемых ими территорий того, что Запад признаёт территориями Украины, не получится, поэтому переходят к тактике «Так не доставайся же ты никому». Как сообщило буквально только что американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, США намереваются передать Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном, повторив тем самым за куда более бескомпромиссными в отношении данного конфликта британцами.
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Снаряды с обеднённым ураном, как сообщается, будут применять в танках M1 Abrams, которые рано или поздно, но всё же доберутся до Украины. Окончательное решение ещё не принято, поскольку, насколько известно The Wall Street Journal, у многих американских официальных лиц возникают опасения касательно возможности предъявления обвинений американской стороне в намеренном нанесении тяжелейших экологических последствий в зонах ведения боевых действий.
О поставки снарядов с обеднённым ураном было сломано уже много копий ещё после соответствующего решения со стороны Британии. Снаряды данного типа обладают высокой степенью токсичности, а возникающая в результате их применения пыль осаждается в почве, тем самым навсегда становясь причиной развития различных тяжёлых заболеваний на проживающих на этой территории людей.
В мае этого года в городе Хмельницкий российским ракетным ударом был уничтожен циклопических масштабов склад вооружений западного производства, после чего в городе поднялся радиационный фон, а радиоактивное облако, как сообщалось, полетело в сторону Европы. Возможно, тогда были уничтожены переданные Лондоном снаряды с обеднённым ураном для танков Challenger 2. Постигнет ли аналогичная судьба американские снаряды — это уже большой вопрос.