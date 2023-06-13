Об этом не без гордости заявляет Минобороны.

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Отражение контрнаступления ВСУ привело к позитивным изменениям в вопросе освещения боевых действий со стороны официального Минобороны России: помимо «сухих» докладов в сводках и различных видео неясного толка начали появляться видеоролики непосредственно огневого поражения военной техники западного производства. Помимо изрядной доли символизма — горящая западная техника, в том числе с «крестами», в сражении против России — эти видео также демонстрируют, что хвалёные образцы западного оружия точно так же подбиваются и «трофеятся», как и доставшееся Украине от СССР/России колоссальное военное наследие. О том, что ВС РФ удалось «затрофеить» как минимум один танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley, сегодня сообщило Минобороны.

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Судя по видеоряду, перед нами то самое скопление подбитой техники, состоящей из одного представителя семейства кошачьих, а также из нескольких БМП Bradley, изображения которого облетели не просто весь Рунет, но и весь мир. Согласно комментарию МО РФ, некоторые боевые машины на момент съёмки ролика российскими бойцами находились с работающими двигателями, что может свидетельствовать о быстрой эвакуации их экипажей из опасной ситуации.

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Можно заметить, что подбитая техника имеет серьёзные повреждения и будет требовать длительного ремонта. Впрочем, в условиях информационной войны это не столь важно. Важно — показать уязвимость техники условного противника, желательно на весь мир и максимально демонстративно, чтобы как следует подорвать ей репутацию.