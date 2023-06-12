Правда, ключевого права вето, которое имеется у нынешних постоянных членов, у них не будет.

Не секрет, что когда Организация Объединённых Наций (ООН) создавалась по итогам Второй мировой войны, в мире было в несколько раз меньше государств, чем мы имеем сейчас. В середине прошлого столетия африканский континент ещё по большей части оставался под иностранным владычеством, множество современных европейских мелких государств тогда были частью крупных государств, и так далее. Как следствие, на момент своего создания Совет Безопасности ООН, включающий в себя 15 членов, их которых 5 постоянных и 10 временных меняющихся, в значительной мере отражал геополитическую реальность того времени.

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На сегодняшний день это уже давно не так: в Совете Безопасности критически недопредставлены Африка, Азия и Южная Америка, и крайне перепредставлена Европа. Кроме того, многие политологи считают, что постоянное членство в Совбезе ООН — это прерогатива великих держав и сверхдержав, и этим статусам сегодня в мире абсолютно не соответствуют Франция и Великобритания, при этом постоянное членство у них остаётся. В то же время другим государствам, у которых морального и экономического права на эти роли больше, довольствуются временным членством как своеобразным «переходящим призом».

Вопросы о необходимости реформы Совбеза ООН поднимаются регулярно, и вот, издание The Washington Post пишет, что Соединённые Штаты предлагают свой вариант реформы Совбеза, который подразумевает собой включение в Совет ещё шести постоянных членов, но с урезанными правами: в частности, у новых постоянных членов не будет права вето, которое позволяет единолично блокировать все решения Совбеза.

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По замыслу Белого дома, такая реформа позволит усилить роль ООН как инструмента предотвращения конфликтов. Хотя идея неплохая, но необходимо понимать, что ООН за всё время своего существования не предотвратила ни одного серьёзного военного конфликта, поэтому целесообразность данного международного органа уже давно ставится под большое и справедливое сомнение. Кроме того, все реформы Совбеза ООН должны быть одобрены членами Совбеза, то есть, не получить ни одного вето от текущих постоянных его членов. Все эти юридические сложности вызывают желание, скорее, расформировать ООН как структуру и создать на её руинах что-то действительно рабочее — и обязательно со штаб-квартирой в какой-нибудь по-настоящему нейтральной стране.