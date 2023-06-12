И зачем-то приплёл сюда Путина. Будто это он накачивает Украину оружием с Запада.

Осознавая проблематичность сложившейся в отношении Украины для коллективного Запада ситуации, его представители и, по сути, главные виновники и спонсоры происходящего потихоньку пытаются отстраниться от решения проблемы, перекладывая её с больной головы на здоровую, надеясь на то, что расхлёбывать заваренную кашу придётся кому-нибудь другому. В частности, как отметил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в беседе с испанским радио Onda Cero, мирные переговоры по Украине не начнутся до президентских выборов в США.

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По мнению Борреля, президент России Владимир Путин ждёт выборов в США, рассчитывая на то, что с другим американским президентом события начнут разворачиваться в другом направлении. Таким образом, Боррель намекает на то, что боевые действия на Украине будут продолжаться не только до конца 2023-го, но ещё и в течение всего 2024-го года.

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На самом деле, трудно понять, на основе чего Боррель делает такие выводы. Во-первых, боевые действия продолжаются исключительно по причине накачки Украины оружием с Запада. Во-вторых, позиция России в том числе из-за этого ужесточается, и вряд ли российское руководство готово будет отказаться от своего предложения по созданию новой архитектуры европейской безопасности, которое она представила США и НАТО в декабре 2021 года. Полное игнорирование этого предложения со стороны НАТО и привело к тому, с чем мы имеем дело сейчас. Проблема в том, что нет никаких реальных оснований полагать, что даже гипотетически полностью новая администрация США готова будет сесть с РФ за стол переговоров и хотя бы рассмотреть её предложение.