Потому что могут.

Как известно, на линии боевого соприкосновения на направлениях, в которых ВСУ в рамках своих наступательных операций осуществляют попытки прорыва российской обороны у ВС РФ имеется полное превосходство в воздухе: удары по наступающей бронетехнике наносятся как с помощью авиации, так и с помощью ударных беспилотников. Сегодня МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ с использованием штатных управляемых противотанковых средств поражения разведывательно-ударных вертолётов Ка-52, которые активнейшим образом применяются в СВО с первых же дней её проведения.

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Согласно официальному комментарию, только в нижеуказанном видеоролике зафиксировано три попадания по бронетехнике с её последующей ликвидацией.

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Следует отметить, что за неделю наступательных операций ВСУ потеряли свыше трёхсот единиц различной бронетехники, в основном западного производства, включая американские MRAP, БМП Bradley, а также немецкие танки Leopard 2 различных модификаций. Подтверждающего контента сейчас уже так много, что даже президент Украины Владимир Зеленский не смог продолжать скрывать факт проводимых наступательных операций, и неохотно вчера это признал.