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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров
Корабль, между прочим, осуществляет задачу по охране газопроводов. Как видим, не зря.
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Не секрет, что после того как осенью прошлого года был осуществлён подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», в результате чего Европа (в основном Германия) теперь на долгие-долгие годы, если не десятилетия, лишена доступного российского энергоресурса, Черноморскому флоту было поручено задание по патрулированию зоны, в которой проложены подводные газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» — во избежание повторения таких инцидентов.

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Не так давно — в конце мая — Украина уже безуспешно пыталась атаковать с помощью беспилотных катеров корабль Черноморского флота «Иван Хурс», сегодня ночью попытки нарушить патрулирование охранной зоны газопроводов были продолжены, и под атаку попал корабль «Приазовье». Попытка также была безуспешной: все шесть беспилотных катеров были уничтожены штатным вооружением «Приазовья». Произошло это в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя.

Повреждений корабль не получил, выполнение им задач продолжается. Как видим, решение о патрулировании охранной зоны газопроводов в Чёрном море было абсолютно правильным.

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Вместе с тем МО РФ недвусмысленно намекнуло на то, что атаки координируются при поддержке США: так, во время атаки по «Приазовью» над Чёрным морем кружил американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk. Почему его не сбили или не подавили — опять же, вопрос управления эскалацией конфликта со стороны РФ.

#россия #украина #боевые действия #экономика #газопроводы
6
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Владимир Дранников
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ЧатоБот
16:49
А вот и видео от МО РФ по отражению атаки бойовiх човнов на наш корабль подоспело: https://t.me/mod_russia/27317
Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров
NullRise
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