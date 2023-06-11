Хотя бы парочку надо захватить в полностью целом состоянии. И затем — на выставку.

О том, что ВСУ ведут наступательные операции, как сильно бы в Киеве не хотели это отрицать, свидетельствует и тот факт, что в этих операциях участвует и массово горит под ударами российской артиллерии, авиации и FPV-дронов в основном техника западного производства: американские MRAP и Bradley, а также немецкие Leopard 2. Минобороны России поделилось сводкой о ходе проведения специальной военной операции, в том числе и об отражении наступления ВСУ — за прошедшие сутки.

реклама

Как гласит сводка, наступление ВСУ продолжалось на трёх направлениях Запорожском, Южно-Донецком и Донецком. Все попытки проведения Украиной наступательных операций в российском оборонном ведомстве назвали безуспешными (ещё раз: сведения предоставлены фактически за вчерашний день), а в их ходе ВСУ потеряли свыше пятидесяти единиц военной техники. Из них — 11 танков, в том числе 3 «Леопарда», 16 боевых бронемашин, 17 БМП, 4 автомобиля, боевую машину ЗРК Stormer, а также гаубицу M777.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Естественно, боевые действия продолжались и на других направлениях линии боевого соприкосновения: продолжаются сражения на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, продолжаются бои в районе Марьинки и Авдеевки, ликвидируются ДРГ ВСУ, перехватываются ракеты и реактивные снаряды РСЗО.