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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон призвал Иран прекратить оказывать России поддержку в конфликте на Украине
А Макрон не хочет призвать коллективный Запад прекратить поддерживать Украину? Вреда от этого гора-а-аздо больше.
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Двойные стандарты как смысл жизни продолжают оставаться реальностью в вопросах международных отношений, которые коллективный Запад ведёт по отношению к другим. Как сообщает французское информационное агентство France Press со ссылкой на администрацию Эмманюэля Макрона, президент Франции провёл телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которого призвал Тегеран прекратить поддерживать Москву в конфликте на Украине.

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Согласно полученным в распоряжение France Press сведениям, Макрон предупредил о «тяжёлых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности», вызванных поставками Ираном беспилотников России. Из контекста не вполне ясно, о каких последствиях и для кого говорит Макрон: о текущих последствиях для Украины или же о грядущих последствиях для Ирана со стороны Запада. Оба варианта, впрочем, не несут никакой ценности: Тегеран сделал выбор, и, учитывая текущее положение дел, которое всем, кроме самого Запада, очевидно, вряд ли станет его менять.

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Тем временем президенту Франции следовало бы помнить, что единственной причиной, по которой военный конфликт на Украине до сих пор продолжается и пока не закончился миром — это подначивание Киева со стороны коллективного Запада вкупе с оказанием им Украине безмерной финансовой и, что самое важное, военной помощи. Так что Макрону следует посмотреть в зеркало и выбрать правильных лиц для разговора на тему прекращения вмешательства в военный конфликт. Иранские дроны, безусловно, в значительной степени поменяли правила игры в конфликте, но общий уровень поддержки Тегераном Москвы мизерный по сравнению с уровнем поддержки, который Запад оказывает Украине. Но, как мы понимаем, «это другое».

#россия #украина #политика #боевые действия #иран #франция
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