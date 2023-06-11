Двойные стандарты как смысл жизни продолжают оставаться реальностью в вопросах международных отношений, которые коллективный Запад ведёт по отношению к другим. Как сообщает французское информационное агентство France Press со ссылкой на администрацию Эмманюэля Макрона, президент Франции провёл телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которого призвал Тегеран прекратить поддерживать Москву в конфликте на Украине.
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Согласно полученным в распоряжение France Press сведениям, Макрон предупредил о «тяжёлых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности», вызванных поставками Ираном беспилотников России. Из контекста не вполне ясно, о каких последствиях и для кого говорит Макрон: о текущих последствиях для Украины или же о грядущих последствиях для Ирана со стороны Запада. Оба варианта, впрочем, не несут никакой ценности: Тегеран сделал выбор, и, учитывая текущее положение дел, которое всем, кроме самого Запада, очевидно, вряд ли станет его менять.
Тем временем президенту Франции следовало бы помнить, что единственной причиной, по которой военный конфликт на Украине до сих пор продолжается и пока не закончился миром — это подначивание Киева со стороны коллективного Запада вкупе с оказанием им Украине безмерной финансовой и, что самое важное, военной помощи. Так что Макрону следует посмотреть в зеркало и выбрать правильных лиц для разговора на тему прекращения вмешательства в военный конфликт. Иранские дроны, безусловно, в значительной степени поменяли правила игры в конфликте, но общий уровень поддержки Тегераном Москвы мизерный по сравнению с уровнем поддержки, который Запад оказывает Украине. Но, как мы понимаем, «это другое».