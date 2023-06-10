Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который в том числе производит танки, готовится начать строительство своего завода на Украине с планом по старту непосредственно производства продукции на нём через 15—20 месяцев. Насколько реализуемым является данный план, учитывая, что на Украине нет ни одного безопасного клочка земли, куда не долетали бы российские ракеты, вопрос риторический, и сегодня решение Rheinmetall прокомментировал ставший после начала специальной военной операции «ястребом» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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Намеренно опубликовав «твит» на немецком языке, Медведев предельно ясно намекнул на судьбу данного предприятия на Украине: «Пожалуйста, пришлите точные координаты будущего завода. Спасибо!».
На самом деле, в условиях каждодневных ракетных и беспилотных ударов по военным объектам на территории Украины реализация плана Rheinmetall попросту невозможна. Танковый завод, если, конечно, это не гараж дяди Вани с производительностью в 1 танк в год, это предприятие циклопических масштабов, и скрыть его строительство в современной реальности невозможно. Таким образом, как только на завод завезут оборудование (бить ракетами по фундаменту и пустым стенам нет никакого смысла), туда тут же прилетят российские средства поражения.
Если, конечно, Rheinmetall не рассчитывает на то, что вскоре на Украине будет заключён мир. Правда, мир должен будет заключаться на российских условиях, а они всем хорошо известны, и демилитаризация является одним из ключевых. Так что ни о каких тяжёлых оборонных предприятиях на Украине в любом случае речи быть не может.