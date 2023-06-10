В плане обстрелов российской территории официальный Киев, с одной стороны, следует указаниям своих заокеанских спонсоров, а с другой стороны, идёт вразрез с советами официальной действующей администрации Белого дома. В частности, когда речь заходит об ударах по пяти регионам, которые Россия теперь признаёт частью своей территории, в США заявляют, что это делать, в принципе, можно, поскольку это «территория Украины», и Украина вольна решать, как проводить операции на «своей территории». Когда же Киев устраивает вылазки на международно признанные территории РФ, в США это осуждают и заявляют, что выступают категорически против подобных действий. Удары по Крыму, как вы понимаете, в представлении США о текущих границах государств входят в первую категорию, поэтому Украина может не опасаться получить «нагоняй» от тех, за чей счёт оказывает сопротивление.
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Так, сегодня утром над Крымом сработала система противовоздушной обороны, и, как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, ПВО перехватили две баллистические ракеты украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Имеются ли какие-либо повреждения инфраструктуры, не уточняется.
Какие цели преследовали ракеты «Гром-2», неясно, но учитывая дальность их действия, а также мощность боеголовок, логично предположить, что цели были значимые. В этом году Украина активнее применяет ОТРК «Гром-2» при попытках обстрелов российских объектов; пока что безрезультатно. Отметим, что данный ОТРК представляет собой своеобразный аналог российского «Искандер-М».