Грязная зелёная бумажка идёт в верном направлении.

Хотя многие пессимисты, мысленно живущие в 1990-х годах, не верят в то, что эпохе безусловного главенства доллара в мировых расчётах приходит конец, реальность это нисколько не меняет: доллар со всё большей скоростью отходит на второй план, страны БРИКС активно работают над созданием собственной резервной валюты, ну а государства, не причисляющие себя к коллективному Западу, наращивают товарооборот в национальных валютах — так, как это происходило столетиями до середины прошлого века.

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По понятным причинам, Россия сейчас находится на острие этого процесса, и по состоянию на апрель 41 % российского экспорта уже оплачивался в рублях. Об этом сообщила председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

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Также в товарообороте участвуют и национальные валюты других государств, хотя, как отметила Набиуллина, с этим сейчас возникают сложности, вызванные торговым дисбалансом.