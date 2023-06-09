Хотя многие пессимисты, мысленно живущие в 1990-х годах, не верят в то, что эпохе безусловного главенства доллара в мировых расчётах приходит конец, реальность это нисколько не меняет: доллар со всё большей скоростью отходит на второй план, страны БРИКС активно работают над созданием собственной резервной валюты, ну а государства, не причисляющие себя к коллективному Западу, наращивают товарооборот в национальных валютах — так, как это происходило столетиями до середины прошлого века.
реклама
По понятным причинам, Россия сейчас находится на острие этого процесса, и по состоянию на апрель 41 % российского экспорта уже оплачивался в рублях. Об этом сообщила председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.
Также в товарообороте участвуют и национальные валюты других государств, хотя, как отметила Набиуллина, с этим сейчас возникают сложности, вызванные торговым дисбалансом.