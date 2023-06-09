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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-президент Франции считает, что итог конфликта на Украине будет зависеть от того, кто станет следующим президентом США
О как! А от результатов на поле боя исход зависеть, надо понимать, никак не будет. А это ведь главное.
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Живущие в своей выдуманной реальности представители коллективного Запада, рассуждая на тему конфликта на Украине, будто бы специально никак не воспринимают абсолютно ключевой фактор России в вопросе того, как, когда и на каких условиях этот конфликт закончится. В частности, сегодня экс-президент Франции Франсуа Олланд, который, кстати, принимал активное участие в качестве гаранта так и не выполненных украинской стороной Минских соглашений, в интервью Financial Times заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от итогов выборов в США.

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По мнению Олланда, если президентом США станет Дональд Трамп, то он положит этому конфликту конец, аргументировав это тем, что поддержка Украины обходится американскому бюджету в неприемлемо большие деньги. При этом Олланд допустил, что Трамп согласится фактически «слить» Украину, в результате чего Россия оставит за собой все территориальные приобретения.

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На самом деле, ситуация отнюдь не так проста и прямолинейна, как комментирует Олланд. В реальности до выборов в США ещё надо как-то дожить, не ввергнув планету в Третью мировую войну. Поддерживать Киев в его «самообороне» Западу становится всё труднее, и уже даже генеральный секретарь НАТО признаёт истощение запасов боеприпасов в странах альянса, не говоря уже о военной технике. А до выборов в США ещё полтора года, в течение которых очень многое может измениться, в том числе непоправимо.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #франция
2
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dagnoparte
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Оланд опять лжёт, потому что итог будет всего один! А от выбор в президенты сша будет зависит только количество крови пролитой на этой войне.
Экс-президент Франции считает, что итог конфликта на Украине будет зависеть от того, кто станет следующим президентом США
Тарас Заболотский
18:57
Учитывая, что для нормальных ДВС можно изготавливать топливо не только из нефти
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