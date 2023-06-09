Потому что иначе и быть не могло.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым партнёром для большей части мира. С Россией товарооборот постоянно увеличивается, а в текущих реалиях, когда коллективный Запад, невзирая на все издержки, убытки и мнение своих промышленников и предпринимателей, разорвал все связи с РФ, и вовсе стал расти семимильными шагами. В частности, как отметило Минэкономразвития России, в первом квартале текущего года — с января по март включительно — товарооборот между КНР и РФ составил 4,2 триллиона рублей.

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Насколько сильно вырос товарооборот в целом со странами БРИКС, пока не уточняется, но одно совершенно точно: данное экономическое объединение государств сейчас находится на острие смены миропорядка, и в очередь на вступление в него выстроилась на годы вперёд. Сейчас страны БРИКС активно прорабатывают вопрос создания единой валюты, а это, в условиях присоединения к данной группе всё новых участников, во-первых, сделает их полностью невосприимчивыми к санкционному давлению недоброжелателей, а во-вторых, поставит под большой вопрос главенство доллара в мировых расчётах, которое и так уже трещит по швам.