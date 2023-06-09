Об этом Путин заявил в ходе встречи с Лукашенко.

На фоне происходящих сейчас событий можно было запамятовать, что Россия вообще-то размещает своё тактическое ядерное оружие гораздо ближе к блоку НАТО — на территории Беларуси. Процесс идёт полным ходом: в качестве носителей тактического ядерного оружия подготовлены самолёты белорусских ВВС, а на территории самой республики завершается строительство соответствующего хранилища ядерных зарядов. И вот, сегодня Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие начнёт размещаться в РБ после 7—8 июля.

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Именно в эти сроки строители должны сдать в эксплуатацию требуемые сооружения и хранилище, и после этого их, соответственно, можно будет заполнять соответствующими боеприпасами. В данной сфере всё идёт по плану и согласно ранее установленным договорённостям.

Сколько времени займёт размещение тактических ядерных зарядов, неясно, поскольку это зависит от их конкретных типов и их количества. На данном этапе это, естественно, государственная тайна.

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Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси формально является ответом на увеличение угроз со стороны НАТО, с которым РБ граничит с двух сторон. Если угрозы будут нарастать, то, как выразился ещё весной этого года президент Беларуси Александр Лукашенко, в стране разместят и стратегическое ядерное оружие. А это уже совсем другой уровень «разговора»