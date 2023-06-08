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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Резников заявил, что Украина создаст ракету с дальностью до 1000 километров
В мирное-то время не могли ничего создать. Как собираются создавать в текущих реалиях?
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Политики во всех странах очень любят изъясняться в будущем времени. Происходит это практически всегда без объяснений, когда именно, а также каким образом и при каких обстоятельствах план будет осуществляться. Вот и сегодня глава украинского оборонного ведомства заявил, что когда-нибудь в перспективе Киев получит ракеты собственной разработки с дальностью действия до тысячи километров.

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Средства на эти разработки, по словам Резникова, уже выделяются, а исполнителями являются украинские предприятия. В том, что план удастся осуществить, Резников не сомневается, вспоминая, что у Украины есть опыт создания собственных противокорабельных ракет «Нептун».

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В подробности Резников вдаваться не стал. А вопросы имеются. Главный из них: как Украина собирается разрабатывать вооружения в условиях боевых действий и полностью дотационного статуса своей экономики, функционирующей исключительно за счёт вливаний средств со стороны Запада, а также при отсутствии безопасных мест, куда не могли бы долететь российские ракеты. Получается, что на территории Украины организовать подобное производство, по крайней мере, пока конфликт не закончится на приемлемых для РФ условиях, невозможно в принципе, и перспектива, озвучиваемая Резниковым, очень туманна.

#украина #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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