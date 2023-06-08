Господин канцлер, вы себе и всему своему аппарату зарплатки урежьте, и этими высвободившимися деньгами помогайте Украине сколько угодно. Так должен сказать любой адекватный немец.

Руководители государств, входящих в так называемый коллективный Запад, обожают делать громкие заявления, обещать Украине поддержку либо «до конца» (не объясняя, до конца чего), либо «столько, сколько необходимо» (не объясняя, где заканчивается необходимость и начинается баловство), и делать это всё за счёт своих налогоплательщиков, которым в реалиях нарастающего кризиса и без того непросто.

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Так, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что странам Запада следует готовиться к тому, что оказывать Украине поддержку придётся ещё в течение очень длительного времени.

По словам Шольца, боевые действия могут закончиться мгновенно, если Россия выведет войска, после чего можно будет приступить к переговорному процессу. Шольц выступает за некий абстрактный «справедливый мир», в котором Россия, которая ценой большой крови взяла под контроль значительные территории Украины, почему-то должна с них выйти и возвратить обратно под управление Киева. В чём здесь справедливость, понятно только Шольцу.

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Россия же делает встречное предложение: боевые действия могут закончиться моментально, если Киев и его спонсоры примут основные поставленные перед специальной военной операцией условия. Они пока, естественно, для Запада и Украины неприемлемы. Вот и возникает конфликт интересов, которого, учитывая, что у Запада перед Украиной нет никаких обязательств, быть вообще-то не должно в принципе. А вместо того, чтобы начинать реальные переговоры, Запад снабжает Украину оружием и техникой, дабы выбить ей «более выгодную» переговорную позицию.