Президент Беларуси заявил об этом в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.

Вооружённый конфликт на Украине остаётся одной из главных тем обсуждения на постсоветском пространстве. Оно и неудивительно: его последствия ощущают на себе не только спонсоры Киева, но и государства-члены Содружества независимых государств (СНГ) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что важнейшим вопросом является окончание этого конфликта.

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Как отметил Лукашенко, ни одно совещание ОДКБ не обходится без обсуждения ситуации на Украине. Белорусский лидер призвал стороны предостерегаться от поиска причин сложившейся ситуации и заявил, что на данный момент важнейшим вопросом является остановка этого конфликта.

Дополнительно Лукашенко заявил, что многие в мире записывают Беларусь в «соучастники» боевых действий, в «соагрессоры». Как справедливо отметил Лукашенко, этот «соагрессор» практически сразу же предложил мирное урегулирование, и поначалу именно Беларусь принимала переговорные делегации России и Украины. То, что переговорный процесс сорвался, вызывает у Лукашенко исключительно огорчение по мнению белорусского лидера, Украина на тот момент уже не принимала никаких самостоятельных решений.

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Что же до остановки конфликта, то условия России всем хорошо известны. Противоположная сторона их принимать пока не готова. От этого, что называется, и «пляшем». Тем временем на многих направлениях линии боевого соприкосновения идёт контрнаступление ВСУ, что уже начали подтверждать даже западные средства массовой информации. Россия пока успешно отражает атаки.