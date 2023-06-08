В самом деле: какое отношение Украина вообще имеет к G20?

Президент Украины Владимир Зеленский привык к тому, что его приглашают на различные международные мероприятия и государственные объединения стран Запада или же так или иначе аффилированных с Западом, где его похвалят, подбодрят и одарят аплодисментами. Есть, впрочем, в мире такое экономико-дипломатическое объединение, как G20, в котором у Запада уже нет решающего слова при принятии решений. В сентябре принимать саммит G20 будет Индия, которая не стала приглашать Зеленского для участия в нём.

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Как сообщил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, участвовать в саммите G20 могут только приглашённые страны, организации и отдельные лица. Вопрос об участии Зеленского же в Индии не пересматривался: ему приглашение принимающая сторона не присылала.

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Необходимо отметить, что ничего нового или даже заслуживающего траты времени представителей двадцати крупнейших экономик мира Зеленский не скажет, да и сказать в принципе не может. Да и отношение к нему в «незападной» части G20 если не строго отрицательное, то как минимум нейтральное, а этого недостаточно для приглашения на столь значимое событие.