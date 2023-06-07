Если официальный Киев и подтвердил начало контрнаступления, то только частично, и этой «частью» стало Артёмовское направление линии боевого соприкосновения. На самом деле, конечно же, это лишь один из участков проводимой ВСУ наступательной операции, и сегодня Минобороны уже оповещало о том, что украинские войска на данном направлении, как и на всех остальных, понесли тяжелейшие потери и не смогли вклиниться в российскую оборону. Теперь же российское оборонное ведомство поделилось видео с кадрами уничтожения бронетехники ВСУ в районе населённого пункта Берховка в районе города Артёмовск (Бахмут).
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На данный момент не вполне ясно, действительно ли это полномасштабное наступление ВСУ или же очень крупные группы, проводящие «разведку боем». Для второго варианта численность атакующих группировок слишком высокая, для масштабного наступления — слишком низкая. В любом случае, необходимо помнить, что сюрпризы от ВСУ в ходе наступления могут быть и, скорее всего, будут. На сегодняшний же день уже значительная часть ударного потенциала была нейтрализована.
Кроме того, следует помнить, что значительная часть боевых действий сейчас ведётся перед возведёнными оборонительными линиями, то есть, пока что наступающие группировки ВСУ даже к ним не подпускают.