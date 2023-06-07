На подступах к населённому пункту Берховка.

Если официальный Киев и подтвердил начало контрнаступления, то только частично, и этой «частью» стало Артёмовское направление линии боевого соприкосновения. На самом деле, конечно же, это лишь один из участков проводимой ВСУ наступательной операции, и сегодня Минобороны уже оповещало о том, что украинские войска на данном направлении, как и на всех остальных, понесли тяжелейшие потери и не смогли вклиниться в российскую оборону. Теперь же российское оборонное ведомство поделилось видео с кадрами уничтожения бронетехники ВСУ в районе населённого пункта Берховка в районе города Артёмовск (Бахмут).

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На данный момент не вполне ясно, действительно ли это полномасштабное наступление ВСУ или же очень крупные группы, проводящие «разведку боем». Для второго варианта численность атакующих группировок слишком высокая, для масштабного наступления — слишком низкая. В любом случае, необходимо помнить, что сюрпризы от ВСУ в ходе наступления могут быть и, скорее всего, будут. На сегодняшний же день уже значительная часть ударного потенциала была нейтрализована.

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Кроме того, следует помнить, что значительная часть боевых действий сейчас ведётся перед возведёнными оборонительными линиями, то есть, пока что наступающие группировки ВСУ даже к ним не подпускают.