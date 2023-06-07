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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео журналиста Такера Карлсона, в котором он обвиняет Украину в разрушении плотины Каховской ГЭС, собрало 72 миллиона просмотров в Twitter
Это свидетельствует в том числе о большом запросе на альтернативное (правдивое) освещение событий на Украине.
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Как известно, американский журналист Такер Карлсон, который занимался освещением мировых событий в полностью противоположном официальной западной повестке русле, больше не работает на канале Fox News. Естественно, профессионал такого уровня без дела и работы не останется, и вот, вчера вечером на Twitter в рамках договора с руководством данной социальной сети стартовало фактически продолжение его информационных выпусков.

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В рамках первого эпизода выпуска своей передачи после возвращения в «эфир» Карлсон решил зайти с козырей и осветить тему разрушения плотины Каховской ГЭС, повлекшей за собой затопление огромных территорий, а также нанесение колоссального экономического и экологического ущерба региону.

Как и подобает журналисту, Карлсон задался ключевым вопросом — кому выгодно разрушение инфраструктурного объекта такой важности. Как справедливо отметил Карлсон, плотина, как и сама ГЭС, находилась под контролем России, а последствия от её прорыва в основном сконцентрированы именно на территории, контролируемой РФ. Карлсон вспомнил, что несколько месяцев назад официальные киевские власти сообщали об ударах по плотине.

Заявления о том, что Россия подорвала свою же собственную плотину, Карлсон назвал чушью, а также раскритиковал средства массовой информации, которые тиражируют эту версию «просто потому что Путин и Россия — это зло, а злые люди делают злые поступки просто ради получения тёмного удовольствия от того, что являются злом».

Параллельно Карлсон «проехался» по личности Владимира Зеленского, которого официальная западная информационная повестка выставляет как «живого святого», и который при этом якобы «слишком порядочен для терроризма». Президента Украины Карлсон назвал «потным, крысоподобным комиком, превратившимся в олигарха, преследующего христиан, и другом BlackRock [инвестиционная компания в США]». В общем, если владеете английским, посмотреть стоит.

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Первый выпуск шоу Такера Карлсона на Twitter «перепостил» Илон Маск, который пристально следит за происходящим на Украине и, к слову, тоже придерживается альтернативных официальной западной повестке взглядов. В общей сложности ролик за неполные сутки посмотрели более 72 миллионов человек. Естественно, в Киеве, который после разрушения плотины тут же огульно обвинил Россию, всё вышеуказанное вызвало закономерную истерику, а советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал вину России «аксиомой». В общем, всё, увы, стандартно.

#россия #украина #политика #twitter
1
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Видео журналиста Такера Карлсона, в котором он обвиняет Украину в разрушении плотины Каховской ГЭС, собрало 72 миллиона просмотров в Twitter
Михаил Авраменко
18:26
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