Тема беспилотников активно поднимается не только в военной, но и в сугубо гражданской плоскости. Например, уже несколько лет различными крупными мировыми компаниями ведутся разработки беспилотных автомобилей, которые могли бы возить пассажиров. Не отстаёт от тренда и «Яндекс», который с 2018 года осуществляет тестовые поездки беспилотных такси (роботакси) в Иннополисе, ну а с сегодняшнего дня самоуправляемые самоходные чудо-повозки курсируют в московском районе Ясенево.
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Как сообщает «Яндекс», жителям района доступны порядка сорока точек посадки и высадки, ну а на данном этапе в машине на всякий случай всегда будет находиться водитель-испытатель. Поскольку проект пока тестовый, на него действуют ограничения: не более одного совершеннолетнего пассажира на одно роботакси, и время работы с 07:00 до 01:00.
Поначалу покататься в беспилотном такси смогут зарегистрировавшиеся на сайте проекта, затем программу расширят и на всех жителей района Ясенево (ну, или тех, кто специально туда приедет).