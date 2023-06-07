Иначе как полным отчаянием подобные действия Киева не назовёшь.

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На протяжении многих и многих месяцев российскую ультрапатриотическую общественность безмерно раздражает тот факт, что Россия активно пытается возобновить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса», тем самым продолжая финансировать как Украину за счёт транзитных денег, так и обеспечивать важным ресурсом Европу, которая, на минуточку, открыто и ничего не скрывая снабжает Киев всем ему необходимым для оказания сопротивления российской специальной военной операции с понятными последствиями. В общем, теперь одним поводом для раздражения благодаря украинской диверсионно-разведывательной группе стало меньше: аммиакопровод был подорван.

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С официальным комментарием на эту тему выступило Минобороны России. По данным ведомства, диверсия произошла вчера, 5 июня, около 21:00 по московскому времени в Харьковской области в районе населённого пункта Масютовка.

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Согласно официальным данным, имеются пострадавшие среди мирного населения, а в настоящее время из аммиакопровода стравливаются остатки аммиака.