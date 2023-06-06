Что за ЦПР это был, не уточняется.

Сегодня ночью российская стратегическая авиация после «проверки» дронами «Герань-2» осуществила пуск крылатых ракет по объектам на территории Украины. Учитывая «туман войны», а также тотальный запрет на Украине на съёмку и публикацию мест нанесения российских ударов, подробностей ракетного удара не было, но только что Минобороны России назвало как минимум одну из его целей.

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Согласно сводке российского оборонного ведомства, ракетный удар был нанесён «по одному из центров принятия решений ВСУ». Ставшая шаблонной фраза «Цель удара достигнута, назначенный объект поражён» была применена и в отношении к данному объекту.

Необходимо помнить, что Минобороны практически никогда не вдаётся в детали ракетных ударов, в результате чего остаётся неизвестным, что конкретно за центр принятия решений подвергся обстрелу, каковы реальные масштабы повреждений, есть ли жертвы, включая высокопоставленное военное руководство ВСУ, и так далее.

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Недавно, напомним, ВКС России уже наносили удар по центру принятия решений на Украине — тогда объектом стал штаб Главного управления разведки Минобороны Украины.